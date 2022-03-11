Главреду Russia Today (RT) Маргарите Симоньян в Украине объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность нашей страны. Она объявлена в международный розыск. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, украинский суд уже заочно арестовал главреда RT.

Также Ирина Венедиктова на своей странице в соцсети обратилась к Маргарите Симоньян.

"Россия, мать, забери Донбасс домой" - это одна из сотни причин, которая заставила украинских прокуроров обратить на вас внимание. Сегодня украинские прокуроры, следуя духу вашей мировозренческой идеологии, хотят пригласить вас к нам домой", - написала в соцсети Ирина Венедиктова.

Напомним, что украинский суд разрешил задержать и российского певца Николая Баскова.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

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Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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