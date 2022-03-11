Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу, предлагая Владимиру Путину отправить "добровольцев" с Ближнего Востока воевать в Украину, не имел в виду россиян.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Шойгу, предлагая направлять добровольцев в Украину, говорил о выходцах с Ближнего Востока, речи о согражданах не шло", - сказал Песков.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".