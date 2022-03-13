В воскресенье, 13 марта, в занятом войсками РФ Херсоне прошел многотысячный митинг против оккупации. Несколько человек вышли на пророссийский митинг, на котором выступил экс-мэр Херсона Владимир Сальдо.

Сегодня в Херсоне также прошел многотысячный митинг против оккупации РФ. Его участники скандировали: "Домой пока живой", "Слава нации – смерть врагам", "Херсон – это Украина".

По его участникам военные РФ открыли огонь резиновыми пулями. Они стреляли по ногам. Очевидцы сообщают о минимум одном пострадавшем.

Также в этот же день в Херсоне прошла пророссийская акция. На ней присутствовали бывший мэр Владимир Сальдо, депутат горсовета Игорь Семенчев, бывший заместитель мэра Херсона Сергей Черевко, активист Кирилл Стремоусов, преподаватель Херсонской академии беспрерывного образования Татьяна Кузьмич.

Они вышли под красными советскими флагами.

На фото Сальдо и другие участники пророссийской акции

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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