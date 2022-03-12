В Херсонской области готовят референдум по созданию ХНР. Об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

По сообщению депутата, "оккупанты звонят по телефону депутатам Херсонского Областного совета с вопросом готовы ли мы сотрудничать с ними. Категорически отказался".

Депутат обратился ко всем депутатам Херсонского областного совета:

"Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание ХНР превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать ХНР! Все государство будет смотреть на вас, и никаких оправданий сотрудничества с оккупантами быть не может!"

Он призвал нардепов не сдаваться и войти в историю Украины не предателями, а гражданами, чьи имена будут помнить следующие поколения.

Напомним, что 1 марта российские войска закрепились в северо-западной части Херсона и появились на востоке города. По состоянию на 4 марта Херсон и область были оккупированы Россией. Жители города не согласны с политикой оккупантов и выходили на многотысячные митинги в прошлые выходные.