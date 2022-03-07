Губернатор Николаевской области Виталий Ким рассказал, что у российских войск была поставлена задача сегодня взять Николаев любой ценой, но им это не удалось - украинские бойцы отбили обе атаки противника.

"Вынашиваю я планы о движении в сторону Херсона либо тут их где-то наказать. Пока ресурсы не позволяют, но вынашиваю", - сказал ким.

По словам губернатора, сейчас у оккупантов есть большие проблемы с топливом, они его усиленно охраняют и не спят. При этом российские солдаты бросают друг друга, иногда из даже покидают командиры.

"Они готовы уйти хоть куда-нибудь, только не ездить под обстрелами. Не давайте им спать. Особенно обращаюсь к херсонцам. В показали, что нас не поломать! Не давайте им спать, когда они переезжают, будите их хоть феерверками", - сказал губернатор.

Ранее мы писали, что под Николаевом снова происходили бои за аэропорт, а тероборона отбила у россиян уже третий ракетный комплекс "Панцирь".

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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