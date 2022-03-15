СБУ задержала хакера, который обеспечивал российским военным мобильную связь в Украине
Служба безопасности Украины сообщает о задержании хакера, который обеспечивал российским оккупантам мобильную связь в нашей стране.
Об этом пресс-служба СБУ сообщила на своей странице в Facebook.
Правоохранители выяснили, с помощью этого злоумышленника противник:
- анонимно звонил из РФ на мобильные телефоны оккупантов в Украине;
- рассылал украинским силовикам и государственным служащим СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов;
- передавал команды и указания передовым группам войск РФ.
Вместе с тем, СБУ установила, что за один день через этого хакера проходило до тысячи звонков. Значительная часть из них - от высшего руководства армии РФ.
Сейчас хакеру сообщили о подозрении и изъяли все оборудование.
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