Служба безопасности Украины сообщает о задержании хакера, который обеспечивал российским оккупантам мобильную связь в нашей стране.

Об этом пресс-служба СБУ сообщила на своей странице в Facebook.

Правоохранители выяснили, с помощью этого злоумышленника противник:

анонимно звонил из РФ на мобильные телефоны оккупантов в Украине;

рассылал украинским силовикам и государственным служащим СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов;

передавал команды и указания передовым группам войск РФ.

Вместе с тем, СБУ установила, что за один день через этого хакера проходило до тысячи звонков. Значительная часть из них - от высшего руководства армии РФ.

Сейчас хакеру сообщили о подозрении и изъяли все оборудование.

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