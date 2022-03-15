Во вторник, 15 марта, российские войска нанесли удары по аэропорту в Днепре. В результате сильно повреждены взлетно-посадочная полоса и терминал.

Об этом сообщает губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

"Днепропетровщина. 15 марта. 10:40. Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре. Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения. Нужно много времени на восстановление", - заявил он.

Нардеп Максим Бужанский описал, что произошло с аэропортом Днепра.

"Конечно, фразой - аэропорта у нас нет, в Днепре никого не удивишь. Но видеть изуродованную взлетку, разваленный терминал, просто больно. Ничего, мы его всё равно отстроим, после войны. Обломки ракет замуруем на входе в терминал, как памятник ничтожности", - написал нардеп.

Напомним, 10 марта две вражеские ракеты ударили по аэропорту в Лозоватке Криворожского района Днепропетровской области.

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