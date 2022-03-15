Комендантский час с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта, который объявили в Киеве, вводится также и на территории всей Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"Это вынужденные меры, цель которых - защитить жителей региона. Прошу всех подготовиться к тому, что ближайшие полтора дня вы проведете в собственных домах или укрытиях. Власть и все областные службы делают все необходимое для безопасности населения", - заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

В период комендантского часа гражданским запрещено выходить на улицу за неимением специального пропуска и документов, удостоверяющих личность. Жителей Киевской области попросили приготовиться к тому, что дома или в укрытиях придется провести полтора дня.

Новости про комендантский час в столичном регионе прокомментировал и телеграм-канал "Политика страны":

"Сегодня - целая серия заявлений от власти Киева и области: завтра на целый день объявлен комендантский час. Кличко зовёт мужчин вернуться в столицу на защиту города.

О чем это может говорить?

Три версии.

1. Готовится либо штурм Киева, либо наступление российских войск с целью взять Киев в кольцо окружения.

2. Готовится контрнаступление украинских войск, слухи о котором ходят уже несколько дней.

3. Появилась информация о проникших в город диверсантах. К слову, причина прошлого комендантского часа, который продлится сутки, также была информация о прибытии в Киев диверсантов", - говорится в сообщении

Напомним, в Киеве, в среду, 16 марта, целый день будет действовать комендантский час. Жителям столицы нельзя будет покидать дома. В целом комендантский час будет действовать с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта.

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