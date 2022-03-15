В Киеве, в среду, 16 марта, целый день будет действовать комендантский час. Жителям столицы нельзя будет покидать дома. В целом комендантский час будет действовать с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"По решению военного командования, с сегодняшнего дня - 15 марта, с 20:00 - в Киеве вводится комендантский час. Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно только чтобы дойти до укрытия. Комендантский час будет действовать до 07:00 утра 17 марта. Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, - в укрытии", - написал киевский мэр.

Напомним, утром во вторник в Киеве обстреляли три жилые многоэтажки и частный дом. В результате была повреждена и станция метро.

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