В зоне боевых действий под Киевом погиб оператор американского телеканала FoxNews и его украинская коллега, еще один журналист ранен.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Так, в результате обстрела войсками РФ погибли оператор FoxNews Пьер Закревский, имевший ирландское гражданство и украинская журналистка Александра Куршинова. Еще один представитель FoxNews, Бенджамин Холл, ранен. Чтобы спасти Холла, врачам пришлось ампутировать ему часть голени.

"Оператор телеканала FoxNews, гражданин Ирландии Пьер Закревский и украинская журналистка Александра Кувшинова погибли в результате артиллерийских обстрелов со стороны российско-фашистских войск в северо-восточной части села Горенка", - написал Геращенко.

Напомним, американский журналист с телеканала Fox News Бенджамин Холл получил ранение во время работы в Украине.

15 марта 2022 года идет двадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Сегодня продолжается четвертый раунд переговоров Украины и России. К чему там идет дело — в публикации "Сесть за стол с Путиным".

Какими трагическими событиями запомнился день вчерашний — в материале "Мощный обстрел Донецка, удары по Киеву и угроза Кривому Рогу".

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что означает для прав украинцев военное положение, которое действует сейчас.