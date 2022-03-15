Под Киевом из-за обстрелов войск РФ погибли оператор FoxNews и украинская журналистка
В зоне боевых действий под Киевом погиб оператор американского телеканала FoxNews и его украинская коллега, еще один журналист ранен.
Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Так, в результате обстрела войсками РФ погибли оператор FoxNews Пьер Закревский, имевший ирландское гражданство и украинская журналистка Александра Куршинова. Еще один представитель FoxNews, Бенджамин Холл, ранен. Чтобы спасти Холла, врачам пришлось ампутировать ему часть голени.
"Оператор телеканала FoxNews, гражданин Ирландии Пьер Закревский и украинская журналистка Александра Кувшинова погибли в результате артиллерийских обстрелов со стороны российско-фашистских войск в северо-восточной части села Горенка", - написал Геращенко.
Напомним, американский журналист с телеканала Fox News Бенджамин Холл получил ранение во время работы в Украине.
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