Американский журналист с телеканала Fox News Бенджамин Холл получил ранение во время работы в Украине.

Об этом заявил в понедельник на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Я бы хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить нашу озабоченность ранением, которое, как мы понимаем, получил корреспондент Fox News Бенджамин Холл, освещающий боевые действия в Украине. Нам сообщили, что сейчас он находится в больнице, где проходит лечение в связи с полученным ранением", - заявил Кирби.

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