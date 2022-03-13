В Ирпене оккупанты расстреляли 51-летнего корреспондента New York Times. Брент Рено был фотожурналистом и режиссером, вместе с братом снимал много документальных фильмов. Еще двое корреспондентов ранены. Об этом сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

"Сейчас потерпевшего пытаются вывести из зоны боевых действий. Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора", - написал глава ведомства.

Фото Facebook Андрій Нєбитов

После на странице Небитова появилась обновленная информация: ранено два журналиста, хотя изначально главный полицейский сообщал об одном. По словам Небитова, пострадавших доправили в столичную больницу.

Издание "Бабель" пишет, что одного из пострадавших журналистов доправили в детскую куевскую больницу "Охмадет".

Фото "Бабель"

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