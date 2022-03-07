На фронте погиб львовский журналист Виктор Дударь. Это случилось во время боев с россиянами под Николаевом.

Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

По данным НСЖУ, Дударь работал журналистом в газете "Экспресс", занимался военной тематикой и расследованиями.

"Сразу в первый день войны, 24 февраля Виктор пошел в военкомат, чтобы в составе Вооруженных сил защищать Украину. Национальный союз журналистов Украины выражает искренние соболезнования семье и коллегам Виктора Дудара. Очень грустно, что из-за захватнических действий российских оккупантов журналистское сообщество теряет настоящих патриотов и профессионалов своего дела", - написал Томиленко.

Напомним, этим утром российские войска обстреляли жилые массивы Николаева из "Смерчей".

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