Мэр Ирпеня Александр Маркушин обратился к украинским и иностранным журналистам и попросил, чтобы на время освобождения города от оккупантов они не переходили мост с Романовки в город. Такое заявление он сделал после того, как в городе был убит корреспондент New York Times.

Видео с обращением мера публикует Telegram-канал "Политика страны".

Он также сказал, что нельзя фотографировать позиции военных и их лица, так как это вредит военным и затрудняет полное освобождение города. Журналистов перестанут пускать с завтрашнего дня.

"Сегодня для Ирпеня грустный день. За ночь погибли три наших парня... Потому что все бегают фотографируют, выкладывают в интернет, показывают позиции врагу".

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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