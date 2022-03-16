Похищенный войсками мэр Мелитополя Иван Федоров освобожден из российского плена и находится в безопасности.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Друзья! Хорошие новости из Запорожья. Только что успешно закончилась спецоперация по освобождению из плена мэра Мелитополя Ивана Федорова. Ваня в безопасности, только что вместе с президентом и руководителем его офиса пообщались с ним. И хотелось бы сказать одно: своих мы никогда не бросим. Слава Украине!", - сказал Тимошенко.

По словам заместителя главы ОП, Федоров "уже очень скоро" вернется к исполнению своих обязанностей мэра украинского Мелитополя.

Позже Владимир Зеленский поговорил с освобождённым мэром Мелитополя Иваном Фёдоровым.

Напомним, 15 марта глава Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова держат в Луганске.

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