Похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова держат в Луганске.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram-канале.

"По имеющейся информации на сегодняшний день, похищенный мэр Мелитополя Иван Федоров находится в оккупированном Луганске, где ему инкриминируют дело о "терроризме"", - написал Старух.

Ранее мы писали о том, что вместо задержанного мэра Мелитополя Ивана Фёдорова, россияне назначили "и.о главы города" - Галину Данильченко, которая объявила, что на территории Мелитополя и Мелитопольского района начинается цифровое вещание российских телеканалов.

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