Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объявила о подозрении ряду высокопоставленных россиян. Об этом сообщается в Facebook чиновницы. 

"Новая порция подозреваемых по магистральному делу по поводу российской агрессии", - написала чиновница. Сообщается, что подозрение объявили: 

  • главе российских ВКС Сергею Суровкину;
  • начальнику войск химзащиты Игорю Кириллову;
  • спикеру МИД РФ Марии Захаровой

Суровкин, по информации прогуратуры, организовал вторжение авиации ВС РФ на территорию Украины и нанесение ракетно-бомбовых ударов, в том числе по гражданским объектам. Кириллов и Захарова своими публичными распространениями ложной информации о действиях украинской власти и разжиганием национальной розни способствовали ведению другими соучастниками войны против Украины.



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