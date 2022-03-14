Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объявила о подозрении ряду высокопоставленных россиян. Об этом сообщается в Facebook чиновницы.

"Новая порция подозреваемых по магистральному делу по поводу российской агрессии", - написала чиновница. Сообщается, что подозрение объявили:

главе российских ВКС Сергею Суровкину;

начальнику войск химзащиты Игорю Кириллову;

спикеру МИД РФ Марии Захаровой

Суровкин, по информации прогуратуры, организовал вторжение авиации ВС РФ на территорию Украины и нанесение ракетно-бомбовых ударов, в том числе по гражданским объектам. Кириллов и Захарова своими публичными распространениями ложной информации о действиях украинской власти и разжиганием национальной розни способствовали ведению другими соучастниками войны против Украины.





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