В Европе после начала войны в Украине с полок магазинов начали пропадать некоторые продукты.

В некоторых городах Италии и Испании - перебои с поставками импортируемого из Украины подсолнечного масла. Кое-где исчезли макароны, или, как называют их местные, паста - основной продукт на столах многих итальянцев. В Прибалтике - острый дефицит соли.

Паста-ажиотаж?

Как пишут итальянские СМИ, менее чем за восемь часов в двух супермаркетах Альгеро на острове Сардиния было продано более трех тысяч килограммов макаронных изделий. Пустые полки в макаронном отделе в Неаполе, а также в Кампании.

В Неаполе люди кроме пасты также запасались мукой, консервами, маслом и солью. В разных частях города образовались длинные очереди на входе в супермаркеты и у касс. В некоторых супермаркетах даже появились таблички с указанием максимального лимита продуктов, которые можно купить.

"Все началось с сообщения в соцсетях 9 марта фальшивой новости, распространяющей панику: якобы в знак протеста против повышения цен на бензин автоперевозчики скрестят руки на две недели и поставок продовольствия не будет. В действительности, водители грузовиков отложили забастовку. Но во многих итальянских городах заверений местных властей оказалось недостаточно - как следствие, пустые полки супермаркетов и длинные очереди на автозаправках (бензин подрожал с 1,8 евро за литр до 2,6-2,8 евро). Продукты на складах есть, конечно. Но выкладывать их на полки магазины не успевают. Зашла с утра в супермаркет, действительно несколько человек брали пасту в промышленных масштабах", - рассказала "Стране" живущая под Миланом украинка Ирина Шевчук.

"В Салерно не найти подсолнечное и кукурузное масло. Муки тоже нет. Паста и оливковое масло пока есть. Все остальное тоже есть. На прошлой неделе было так, потом пустые полки", - рассказывает украинка Юлия Дашковская.

В Италии пустеют полки с подсолнечным маслом. Фото: "Страна"

Впрочем, дефицит - не по всей Италии.



"На Сицилии всё спокойно. Завались везде этой пастой. Как была, так и есть. Родственница живет в Венето на севере Италии, обошла несколько ближайших магазинов, говорит, всех продуктов хватает. Такая же ситуация во Флоренции. Хотя некоторые поддались панике и скупает продукты, туалетную бумагу", - рассказала "Стране" Ольга Мазур из Палермо.

В Риме тоже всё есть, говорят местные, но ввели ограничения - муку продают не более чем по 2 кг в руки.

"В Бергамо вся паста на месте. Но в части Италии таки есть дефицит. Думаю, что это может быть связано с ростом цен на бензин, из-за чего может подорожать все остальное. Вот народ и скупается", - рассказала нам Татьяна Корпан из Бергамо.

Соль и сахар тоже исчезают с итальянских прилавков. Фото: "Страна"

Еще одна версия дефицита - люди скупают продукты для украинских беженцев.

"В разговоре одна итальянка поделилась, что во время каждой службы в церкви священник, собирающий гуманитарную помощь для украинцев, сказал, что макарон было собрано более чем достаточно и теперь беженцам необходим рис и детское питание. По этому запросу люди пойдут и скупят все что есть в магазинах из необходимых продуктов. Итальянцы - отзывчивый и щедрый народ", - говорит Корпан.

Власти успокаивают итальянцев, что перебои - ненадолго.

Стефано Патуанелли, министр сельского и лесного хозяйства, признал наличие проблем с поставками сырья "из стран, находящихся в состоянии конфликта или близких к нему", но заявил, что в будущем нет никакого риска для потребителей.

Как отметил министр, Италия является ведущим мировым производителем твердой пшеницы, но в то же время "итальянцы являются крупными потребителями этого продукта, и именно поэтому нам необходимо импортировать пшеницу".

Больше всего министра и правительство беспокоит решение Венгрии заблокировать экспорт и тем самым поставить общий рынок в затруднительное положение. В этом смысле, сообщил Патуанелли, был прямой контакт между премьер-министром Драги и венгерским лидером Орбаном. Однако для поддержки бизнеса необходимы новые ресурсы, говорит министр.

"Перейдем на хамон"

В Испании - перебои с поставками подсолнечного масла.



"В супермаркетах появились объявления "Масло отпускается не больше двух бутылок в одни руки (2x1л)". Да и цена на масло выросла больше чем в два раза. Испанские СМИ заявляют, что основным экспортером подсолнечного масла является Украина. А в связи с войной и прекращением поставок, Испания, а также и вся Европа, испытывают дефицит в подсолнечном масле", - рассказывает Юрий Гладкий, который восемь лет живет в Мадриде.

В Испании уже установили ограничения на продажу подсолнечного масла. Фото: "Страна"

В Барселоне - нет дефицита. Местный гид Дарья Горшкова провела у себя в Instagram экскурсию в супермаркеты, показав, что продуктов хватает.

"Да, Испания импортирует пшеницу и кукурузу, подсолнечное масло. Цены могут вырасти, в том числе на мясо, поскольку животных кормят теми же злаками. Но не думаю, что у нас будет продовольственный дефицит. В крайнем случае перейдем на хамон, ведь иберийская свинья ест только желуди", - рассказала Горшкова.

Испанский союз пищевых масел также заверяет, что на данный момент никаких опасений нет.

"В краткосрочной перспективе не должно быть проблем с дефицитом", - сказал Примитиво Фернандес, глава Испанской ассоциации пищевых масел (Anierac).

"Максимум 5 единиц в руки в день", - в части испанских супермаркетов ограничили продажу продуктов

Однако Итальянский союз пищевых масел заявил, что война уже изменила краткосрочные и среднесрочные планы отрасли, и даже если война закончится в ближайшие дни, будет трудно быстро исправить перебои.

В то время как Фернандес заявил, что украинское подсолнечное масло может быть заменено, например, аргентинским, Совет Европы и министры сельского хозяйства предложили, чтобы 10% земель, предназначенных для выращивания биоразнообразия, теперь использовались для выращивания продуктов, богатых белком.

На дефицит и рост цен на подсолнечное масло жалуются и в Германии.

В местных супермаркетах уверяют, что перебои - временные.

"Поставка масел в наших филиалы гарантирована", - сказал немецким СМИ представитель сети Kaufland.



"Мы постоянно следим за ситуацией и стремимся как можно быстрее реагировать на краткосрочные вызовы в цепочке поставок", - заявили в сети Aldi.



Однако эксперты не столь оптимистичны. Себастьян Понселе из исследовательской компании Agritell признает, что ситуация на рынке растительных масел очень напряженная.

"Есть небольшие запасы соевого масла из Латинской Америки и пальмового масла из Индонезии и Малайзии. В то же время спрос очень высок. Война в Украине окажет заметное влияние на цены среди масличных культур в Германии", - сказала Понселе.

Соль, сода и консервы

В то же время в магазинах Литвы, Латвии и Эстонии опустели полки с солью и содой. Перекупщики в интернете просят за пачку соли, которая обычно стоит около евро, в пять раз дороже. Торговые сети подсчитали, что спрос на соль вырос в 10 раз.

Причины две - убрали продукция, произведённая в России и Беларуси, а что-то просто раскупили.

"Есть отдельные продукты, на которые вырос спрос. В основном это бакалея. Макароны, гречка, консервы, соусы и также соль. Кроме того, нам надо было изъять из продажи российскую и белорусскую соль. Но у нас очень много партнёров по сотрудничеству. Соль грубого помола есть на наших складах. И она в ближайшее время будет привезена. Нет оснований для беспокойства", - успокаивает в беседе с латышскими СМИ Лиене Дупате-Угуле, представитель Maxima.

"Альтернативные поставщики не могут удовлетворить спрос. Едва только привозят соль, как ее сразу раскупают. У нас есть соль из Польши, Хорватии, Словении, Испании, Бельгии и Пакистана. Хотим успокоить покупателей – все необходимые товары в наших магазинах есть. Может, не всегда того же производителя, но товары всегда будут", – добавила пресс-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене.

Пока же купить можно только мелкую соль или гималайскую соль от других производителей, говорит представитель компании. Достаточно соли и на складах другой крупной торговой сети - Rimi. Там отмечают, что полный процесс производства их соли происходит в Литве, а сырьё поставляется из Пакистана и Польши.

А вот пищевую соду купить, похоже, больше будет нельзя. Хоть и фасуют её в Латвии, сама сода - российская. В магазинах Maxima её остатки сегодня были убраны с полок. В Rimi пачки с содой еще были.

В странах Прибалтики пропадают соль и сода. Фото: соцсети

На предприятии Valdo, которое поставляло соду в магазины Латвии, сказали, что пока продавать нечего. Чтобы заменить российское сырье, они ведут переговоры с турецкими производителями, и пытаются связаться с польскими. Цена на соду, когда она появится в Латвии, вырастет.

Представитель латышских супермаркетов Iki Вайда Будрене сказала, что в магазинах их сети спрос на соль вырос в 10 раз. По ее словам, сначала жители покупали каменную соль, ее чаще берут для солений, а потом увеличились продажи всей соли.

"Покупатели говорят, что соль им нужна для консервирования. Сейчас мы увеличиваем поставки в магазины, ищем альтернативы каменной соли", – сказала она.

Представитель Rimi Lietuva Габриэле Шеренене сказала, что и в их магазинах вырос спрос на соль крупного помола. Люди покупают большое количество соли, поэтому прилавки быстро пустеют. Однако она сказала, что о пополнении товаров заботятся, просто есть и некоторые сбои в поставках.

"В марте нет поставок из Украины, поэтому ощущается нехватка в дешевом сегменте. Но мы ищем альтернативы, думаем, ситуация стабилизируется", – сказала представитель Rimi Lietuva Габриэле Шеренене.

В сети супермаркетов Norfa говорят, что выросли продажи всех товаров с большим сроком годности, например, мясные и рыбные консервы, но особенно – соли.

"Спрос вырос в 6 раз. У нас 90% соли была украинская, сейчас мы ищем, чем ее заменить. Пока у нас есть запасы, но новых поставок нет. Это проблема", – сказал пресс-секретарь компании Дарюс Рилишкис. О том, что вырос спрос на соль, сказала и пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите. Она заверила, что сеть работает с поставщиками из других стран, поэтому вскоре ассортимент пополнят.

В некоторых крупных магазинах продажи консервов выросли в несколько раз, прилавки часто пустуют, хотя торговцы стараются их заполнять. Работники магазинов уверяют, что товары на складах есть. С дефицитом мясных консервов столкнулись и литовские фермеры, которые хотели купить их в магазинах, чтобы послать в Украину.

"Все покупают, и жители себе делают запасы. Поэтому в магазинах этих товаров не хватает. Мы ведем переговоры напрямую с производителями, чтобы для нас эти консервы делали отдельно, тогда мы сможем сразу передавать их в Украину военным и жителям", – сказала LNK председатель Паневежского союза фермеров Дангуоле Кузмене.