Ряд стран Запада внезапно настиг дефицит еды и пустые полки, как во времена позднего СССР.

Во многих супермаркетах Великобритании и США с начала осени исчезла часть продуктов и товаров первой необходимости.

Не хватает курятины, пластиковых окон и пармезана. А главное – не хватает тех, кто должен был все это привезти, приготовить и разложить по полкам: шофёров, продавцов, поваров.

Причина - нарушение цепочки поставок на фоне локдаунов, а в Британии еще и нехватка водителей фур и работников сферы обслуживания, связанная с последствиями брексита и пандемии.

Многие европейские работники уехали после брексита, британские частично болеют или самоизолируются, а также не хотят идти на низкооплачиваемые работы, которые выполняли, в частности, болгары и румыны. Спрос резко вырос, когда сняли карантин, а магазины и поставщики оказались не готовы.

Кроме того, из-за брексита и пандемии Британия лишилась 100 тысяч водителей грузовиков. Осталось всего полмиллиона, рулить некому.

О нарастающем дефиците уже предупредили и в Германии, где тоже не хватает дальнобойщиков.

Разбирались, что происходит и к чему приведет дефицит товаров на Западе.

"Как в Советском Союзе"

"Британия сейчас чувствует себя как Советский Союз. Мой сын только что торжествующе просигналил, что нашел последнюю упаковку кускуса за пустой полкой супермаркета. С другой стороны, сосед пришел сказать, что слышал, что на местной заправке сегодня будет мало топлива",- пишет в своем Twitter Гидеон Рахман, обозреватель Financial Times.

"Страна" уже писала об острой нехватке водителей грузовиков, которая становится проблемой для многих стран Запада из-за никлой зарплаты и тяжелых условий труда.

В Британии добавился еще и выход из ЕС - мигранты, которые развозили товары, уехали домой из-за неопределённости своего статуса после брексита и не спешат возвращаться (тем более британское правительство выплачивает компенсации из-за пандемии).

Чтобы предотвратить товарный апокалипсис, Лондон решил экстренно выдать пять тысяч рабочих виз дальнобойщикам. Но в Ассоциации британских торговых палат назвали меры правительства по борьбе с нехваткой водителей большегрузных автомобилей недостаточными.

"Это как носить в воду в наперстке, чтобы потушить костер. Даже если эти краткосрочные возможности привлекут максимальное число людей, которые могут получить работу по этой схеме, этого будет недостаточно, чтобы решить проблему цепочек поставок в том масштабе, которого она достигла", - заявила Deutsche welle глава ассоциации Руби Макгрегор-Смит.

Тем временем "продуктовые новости" напоминают военные сводки. Супермаркеты и производители сократили ассортимент различных видов макарон, кофе или чая, которые они продают, чтобы упростить доставку товаров.

Сеть куриных ресторанов Nando’s закрыла в Британии полсотни точек – не хватает курятины, KFC по той же причине урезал меню, а Макдоналдс остался без молочных коктейлей и воды.

Привыкшие к изобилию и доступности товаров англичане не могут свыкнуться с растущими проплешинам на полках магазинов. Началась паника и массовые закупки того, что осталось. По данным Национальной статистической службы Британии, которые приводит Daily Mail, ажиотаж уже привел к тому, что в октябре каждый шестой житель страны не смог купить основные продукты питания.

Картонные спаржа и морковь

Интернет пестрит сделанными британцами фото с пустующими отделами мясных продуктов, фруктов и заморозки, а также покупателей с наполненными доверху пачками туалетной бумаги и бутылками с водой. Сотни тысяч британцев заранее забронировали доставку еды к Рождеству, 25 декабря, а каждый третий британец уже начал запасаться продуктами к праздникам. Журнал Grocer опросил тысячу потребителей и выяснил, что две трети из них "обеспокоены" или "очень обеспокоены" потенциальной нехваткой еды и напитков в преддверии Рождества.

Доходит до смешного - в некоторых супермаркетах Британии пустые полки прикрывают фотографиями овощей. Например, крупнейшая розничная сеть Tesco начала закрывать пустые прилавки в своих магазинах "картонными" спаржей, морковью, апельсинами и виноградом, что уже вызвало троллинг в соцсетях.

"Восхитительные фотографии спаржи", - написал один из комментаторов в Twitter. Другой шутил над размерами: "Мне нравится, что спаржа вырастает до такого размера в Великобритании. Я уверен, что это наш климат".

"Покупатели заметили поддельную морковь в Факенхэме, картонную спаржу в Лондоне, фотографии апельсинов и винограда в Милтон-​Кейнсе и двухмерные бутылки с жидкостью для мытья посуды в Кембридже. Sainsbury's также использовала контурные чертежи упаковки для заполнения полок", - пишет Guardian.

Власти Великобритании даже привлекли к развозке товаров военных. Правительство может приказать военнослужащим доставлять продукты даже во время праздников, чтобы избежать дефицита и дестабилизации.

"Перебои с продуктами и товарами действительно произошли из-за тотального дефицита водителей. Индустрия перевозок нуждается, по разным данным, в дополнительных ста тысячах сотрудников, так как после "брексита" и во время пандемии произошел масштабный отток трудовых мигрантов. Также стране угрожает дефицит мяса, птицы и упакованных пищевых продуктов из-за резкого роста цен на электроэнергию, который заставил многих производителей удобрений остановить производство", - сказала нам британская журналистка Оливия Креллин.

В супермаркетах образовались проплешины. Источник фото: соцсети

Живущая в Британии украинка Ирина Мартин рассказывает, что некоторое время в дефиците был бензин, который к тому же и подорожал, на заправках были жуткие очереди.

"Англичане начали буквально выслеживать бензовозы, однажды даже перепутали с бетономешалкой и ехали за ней. В соседнем с моим домом магазине действительно не было хлеба, яиц, зелени. Сейчас, когда к развозке привлекли армию, ситуация наладилась. Но к Рождеству история может повториться - водителей фурмы по-прежнему не хватает. Англичане боятся, что останутся на праздники без традиционных рождественских индюшек, которые начинают заказывать в ноябре. Но мясники пока не знают, сколько птиц им привезут от фермеров из-за нарушенной цепочки доставки", - рассказала нам Мартин.

Похожая ситуация - в США.

"Локдауны из-за коронавируса вызвали перебои в поставках и подорожание перевозок. В свою очередь логистические проблемы и увеличение затрат привели к кризису предложения: продавцы жалуются на нехватку товаров и необходимость поднимать цены для компенсации расходов. Товары есть, но они на складе. В магазинах - часто урезанный выбор. Не хватает даже зубной пасты и презервативов. Зато полно костюмов и украшений для Хэллоуина", - рассказал "Стране" американский журналист Эд Гринберг.

С полок размели самые ходовые товары, в том числе туалетную бумагу. Фото: соцсети

Видеоролик из полупустого супермаркета в Нью-Йорке опубликовали на Youtube-канале "News Today". В подписи к видео говорится, что отсутствие бумажных полотенец и туалетной бумаги навевает местным жителям воспоминания о марте 2020 года, когда в США из-за распространения COVID-19 ввели жесткие карантинные ограничения, и люди массово покупали продукты и товары первой необходимости.

Часть американцев винит президента Байдена в логистическом кризисе, повлёкшем за собой дефицит. Республиканцы уже обвинили его, что экономическая политика главы государства способствует высокой инфляции. В соцсетях начался флешмоб #EmptyShelvesJoe (пустые полки, Джо). Как и британцы, вспоминают СССР.

"Я вышел за покупками, а тут пустые полки в магазине! Мы в Советской России или в Америке?!" - написал в Twitter американский писатель, "трампист" Ник Адамс.

Эксперты призывают не сравнивать ситуацию с СССР.

"Мы привыкли ассоциировать пустые полки с Советским Союзом. Но сегодняшние пустые полки стали результатом максимально оптимизированной гипер-глобализированной капиталистической модели, заточенной под доставку точно в срок", - пишет Financial Times.

Между тем в Америке, как и в Британии, владельцы магазинов прибегают к различным ухищрениям, чтобы скрыть пустые полки в торговых залах. В части магазинов пустоты прикрывают картинками еды, в в одном супермаркете вдоль пустых полок поставили рядами яркие складные садовые стулья.

"Мы на краю пропасти. Новый аспект этой загадки - притворяться, что у нас все хорошо, - вызывает ужас", - написал автор видео со складными стульями в Twitter.





Представитель администрации Байдена на условиях анонимности сообщил CNN , что по примеру Британии для разгрузки судов, которые ожидают в американских портах, могут привлечь военных.

"Будут вещи, которые люди не смогут получить. В то же время мы надеемся, что многие из этих товаров можно заменить другими вещами. Я не думаю, что есть реальная причина для паники, но мы все разочарованы, и необходимо проявить терпение", - успокаивает высокопоставленный чиновник в Белом доме.

В то же время чиновники предупредили, что американцы могут столкнуться с более высокими ценами, а перед Рождеством из магазинов все выметут.

"Каскад проблем, вызванный экономическими шоками - полной остановкой экономики, а затем резкого роста - появился не вчера. На протяжении последнего года проявлялись новые "узкие места" логистических цепочек, которые весьма неожиданно отражались на жизни американцев. Помимо проблем в производстве товаров, серьёзные сбои возникли в их доставке. За пандемию образ жизни населения изменился, из-за чего вырос спрос на товары. На фоне низкого уровня производства это означало, что загруженные в Азии контейнеры не возвращались обратно и скапливались на складах внутри страны. Результат: дисбаланс контейнерного оборота и рекордно высокая стоимость и большие сроки доставки. Хотя решение сложившихся экономических проблем находится за рамками президентских полномочий, ситуация быстро перерастает в политический кризис для администрации Байдена", - пишет Телеграмм-канал "Пост-Америка".

При этом экономисты Oxford Economics предупредили, что ситуация исправится только тогда, когда люди начнут тратить средства не на товары, а на услуги, что произойдёт "не раньше второй половины 2022 года".