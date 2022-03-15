Анализируем ситуацию на фронте во вторник, 15 марта и ход мирных переговоров с Россией.

Ситуация на фронте 15 марта

Дневная сводка Генштаба уже который день фиксирует относительное затишье на фронтах.

Однако, по ряду признаков, это затишье перед бурей.

К северо-западу от Киева россияне пытаются прорвать оборону в направлении Гуты-Межигорской и Лютежа. Первый населенный пункт находится на правом берегу речки Ирпень, второй - на берегу Днепра.

Целью был, видимо, захват правобережных позиций ВСУ к северу от Киева.

В Генштабе ВСУ заявили, что эта попытка не удалась. В тоже время, в минобороны РФ говорят, что российские десантники смогли захватить под Гутой опорный пункт украинской армии, где нашли "Джавелины" и комплексы NLAW.

Также россияне сообщают, что Ирпень форсировали южнее - то есть ближе собственно к Киеву - в районе Мощуна (к теме столицы мы еще вернемся ниже).

Сегодня по российским телеграмм-каналам прошла информация о взятии российскими войска Изюма (он исчез из сводок украинской армии), но пока она Украиной не подтверждена. Зато появились фото, как украинская армия взорвала мост через Северский Донец уже в Донецкой области, у села Богородичное близ Святогорска. Через мост проходит дорога из Святогорска дальше на юг - на Славянск.

То есть фронт смещается уже непосредственно в Донецкую область (и это может быть косвенным подтверждением потери Изюма).

На Донбассе ВСУ заявляют, что отбили атаку противника на Лисичанска. В то же время силы российской армии и "ЛНР" закрепились на западных окраинах Рубежного. О том, что в городе уже идут бои пишут и российские источники.

Также при поддержке авиации и артиллерии продолжается штурм украинских позиций в Мариуполе - сразу с запада и востока. Причем противник находится уже в городе, признали в Генштабе ВСУ, хотя и добавили, что украинские силы наносят россиянам и "ДНР" большие потери.

К слову, в Мариуполе, по данным из открытых источников, находится крупная группировка украинских войск - около 15 тысяч человек (по крайней мере столько было на начало боевых действий). Это и полк "Азов", и морпехи, и другие подразделения.

Российские военкоры, которые сейчас находятся в Мариуполе вместе с наступающими силами "ДНР" и российской армией, отмечают, что бои идут очень тяжелые. И украинские войска сражаются упорно.

"Идем вперед, но, в городе два гигантских предприятия: Металлургический комбинат им Ильича (14000 работников) и "Азавсталь" (10000).

В городе воевать сложно, а на заводе сложнее в 10 раз: темно, закоулки, подвалы, цеха с загромождениями, узкие коридоры, тысячи помещений…

Стоящий на окраине комбинат Ильича еще не наш, только зацепились на подступах.

Противник хорошо вооружен, великолепно подготовлен, нетороплив, выдержан, использует тактику боя в городе филигранно. Это далеко не дети. Ждем мощных ударов авиации, и хитрых снарядов и бомб", - пишет о защитниках Мариуполя журналист ВГТРК Александр Сладков.

Наступления на Донбассе "ДНР" и российские войска ведут и по другим направлениям. Идут бои за Авдеевку (город подвергается сильным обстрелам).

Также Минобороны России заявляют, что заняли Пантелеймоновку к юго-западу от Горловки и вышли к рубежу Верхнеторецкое-Новоселовка-2, которая выходит на трассу Донецк-Константиновка. И "нависает" над Авдеевкой на северо-востоке. То есть, судя по всему, готовятся масштабная атака на Авдеевку - город, который примыкает к Донецку с запада.

Украинские власти говорят, что на юге крупных военных действий не проводилось, противник перегруппировывает силы. В России же утверждают, что сегодня поставили под свой контроль всю территорию Херсонской области.

Будут штурмовать Киев?

Возвращаясь к теме Киева, ситуация там, судя по всему, накаляется.

На фоне ужесточающихся обстрелов, а также наступления в районе Гуты и Мощуна и форсирования россиянами реки Ирпень, власти столицы, а затем и всей области объявили комендантский час больше чем на сутки. Из-за чего многие заговорили о готовящемся наступлении противника (или контрнаступлении ВСУ).

Также сегодня Зеленский сегодня сменил командующего обороной Киева и области - на эту должность он назначил Александра Павлюка, до этого руководившего войсками на Донбассе. Кроме того, президент заявил, что Киев будет главной целью РФ.

"Они продолжают считать захват нашей столицы своей ключевой целью. Политической целью. Они надеются, что контроль над Киевом даст им контроль над Украиной", - заявил Зеленский сегодня.

Правда, на днях спикер Офиса президента Арестович сказал, что направления главного удара - это Донбасс и Николаев. А представители украинского командования заявляли, что у россиян нет столько сил, чтоб штурмовать Киев.

Но сейчас концепция, видимо, меняется, и оборону столицы начали укреплять ударными темпами.

Учитывая это, можно предположить, что военные возможности России в Киеве не считают исчерпанными. Раз видят готовность Москвы атаковать украинскую столицу.

Но произойдет ли эта атака в ближайшие дни - увидим. Как минимум россияне попытаются взять столицу в кольцо.

Переговоры и "зрада" от Израиля

Второй день без видимых результатов продолжаются переговоры украинской и российской делегаций.

Накануне нового раунда из Киева прозвучало много позитивных сигналов. Говорили, что до заключения мира могут остаться считанные дни, а Зеленский заявил, что переговоры идут неплохо.

В России комментировали более уклончиво, заявляя, что нужно дождаться результатов (и лишь депутат Госдумы Слуцкий излучал некоторый оптимизм).

Также Зеленский давал понять, что еще один канал связи с Кремлем - израильский премьер Беннет, с которым украинский президент общается по телефону.

Но сегодня Израиль внезапно решил отменить де-факто для украинцев безвизовый режим и запретил въезд наших беженцев. Это вызвало крайне жесткую реакцию Банковой, на Тель-Авив обрушился глава Офиса президента Ермак.

"Последние решения израильского руководства, направленные на ограничение приема украинцев, мягко говоря, вызывают удивление. Считаем приостановление безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины недружественным шагом, нуждающимся в немедленной исправлении. Мы будем жестко и оперативно реагировать на любые шаги, вредящие интересам Украины и украинцев", - заявил Ермак.

Это может означать, что и посредничество Беннета теперь будет под вопросом. Видимо, Израиль увидел некие отрицательные тенденции в переговорах. И начал готовиться к наплыву беженцев (то есть, продолжению войны).

В общем, знак действительно нехороший.

Далее негативную реакцию на переговоры озвучил уже лично Путин.

В разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем он рассказал о том, как идет переговорный процесс. "Отмечено, что Киев не демонстрирует серьезный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок", - отметили в Кремле.

То есть из Москвы не звучат подтверждения, что мирные переговоры идут успешно. А с учетом угрозы штурма Киева, перспективы нынешних переговоров пока выглядят не слишком радужными.

От Киева до Днепра. Обстрелы 15 марта

Сегодня утром обстреляли Киев. Снаряды попали в несколько жилых домов - две многоэтажки в Святошинском районе (9 и 16 этажей) и десятиэтажный дом в Подольском районе. А также – в один частный дом в Дарницком районе столицы.

В результате удара по шестнадцатиэтажке в Святошинском районе Киева 3 человека погибли, 5 травмированы.

Спасатели тушат пожар после обстрела многоэтажки в Святошинском районе Киева

В Подольском районе после обстрела загорелись квартиры с 1 по 5 этажи. Сообщалось об одном пострадавшем. Вот видео последствий обстрела дома.

В Дарницком районе ракета упала возле частного дома на Осокорках. В доме возник пожар. Пострадавших нет.

Также поврежден ударной волной вход на станцию метро "Лукьяновская". Но здесь стреляли в расположенный напротив военный завод "Артем", который производит боеприпасы и ракетные комплексы.

Накануне Минобороны России заявило, что начнет обстрел военных предприятий в качестве ответа за удар Точкой У по Донецку.

На входе в метро Лукьяновская поврежден фасад

Продолжили обстреливать Харьков. Днем в результате обстрела были повреждены три пятиэтажки. В одной из них квартиры разрушены с третьего по пятый этажи. О погибших не сообщается.

Разрушенная пятиэтажка в Харькове

Ночью 15 марта российские войска нанесли два ракетных удара по аэропорту в Днепре. В результате сильно повреждены взлетно-посадочная полоса и терминал.

"Нужно много времени на восстановление", - сообщил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Также сегодня число погибших в результате удара по телебашне под Ровно возросло до 19 человек. Продолжают разбирать завалы.