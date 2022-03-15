В результате вчерашнего ракетного удара по телебашне возле Ровно погибли 19 человек. Об этом сообщил руководитель Ровенской военной администрации Виталий Коваль, сообщает "Дом".

Он также добавил, что девять человек - травмированы. Сейчас продолжаются работы по разбору завалов здания.

Напомним, две ракеты утром 14 марта ударили по телевизионной башне и админпомещению возле нее. Из-за разрушения телебашни не работало теле- и радиовещание. Позже вещание в северных районах области было восстановлено через кабельную сеть, радиостанции местных вещателей также вышли в эфир.

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