После того, как утром 14 марта российские военные обстреляли телевышку под Ровно, погибли 9 человек. Еще 9 человек пострадали.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

По его словам, к проведению аварийно-спасательных работ привлечены 15 единиц специальной техники ГСЧС и 90 человек личного состава спасателей. А также 29 единиц техники и 136 человек от коммунальных служб и других предприятий и учреждений области. Теле- и радиосигнал в Ровенской области так и не возобновили.

Последствия удара по телебашне. Фото: ГСЧС

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