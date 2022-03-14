В Ровенской области утром в понедельник, 14 марта, разбомбили телевышку. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор области Виталий Коваль.

"В результате авиаудара повреждена телевизионная башня в Ровенской области. На месте работают соответствующие службы. Детали выясняются", - написал он.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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