В понедельник, 21 февраля, рабочий день в Ровенском городском совете начался с драки депутатов.

Драка произошла во время сессии в понедельник около 10:50, сообщили "Суспільне Рівне".

За трибуной был местный активист, врач Ровенской городской больницы Роман Коваль. Он начал выражать претензии к деятельности ВО "Свобода".

К трибуне подошли два депутата от этой политсилы: Юрий Осипчук и Владимир Валявко. Они начали спрашивать, какие претензии имеет Коваль. В это время с конца зала к трибуне подбежал житель Роман Огородник и ударил в лицо Владимира Валявко. После этого к месту инцидента сбежались десятки человек и началась потасовка. Корреспондент "Суспільного" рассказал, что с разбитым носом в зале после этого ходил депутат Олег Осуховский.

В драку вмешались правоохранители. Они выясняют обстоятельства инцидента.

Сессию перенесли на 22 февраля.

"Каким-то образом на внеочередной сессии пришли люди, определенные лица завели в зал титушек, и это, собственно, вопрос к правоохранителям. Мы собрались, чтобы поддержать территориальную оборону", - рассказал Валявка.

Депутаты должны были рассмотреть вопрос о выделении средств из бюджета города на финансирование территориальной обороны, однако до этого дело не дошло, пишет Zaxid.net.

Также проходил пикет работников Ровенской городской больницы. Они пришли поддержали главврача Евгения Кучерука, у которого истекает контракт.

К трибуне вместе с другими подбежал подозреваемый в государственной измене и сепаратизме Ярослав Гранитный, началась потасовка.

Осуховского отвезли в больницу.

Ранее мы писали о том как во Львовском районном совете подрались депутат от партии "Свобода" Богдан Федун и депутат от "Самопомощи", бронзовый олимпийский призер по карате Станислав Горуна.

Помимо этого, "Страна" писала, что в Бердянске Запорожской области двое депутатов городского и районного советов устроили драку из-за конфликта на дороге.