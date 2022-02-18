Журналист Юрий Бутусов набросился на народного депутата из партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Нестора Шуфрича в эфире телешоу "Свобода слова Савика Шустера" канала "Украина 24".

Бутусов ринулся к парламентарию в тот момент, когда тот говорил, что в Украине живут люди, которые говорят на украинском, венгерском, а также русском языках. На этих словах журналист подбежал к Шуфричу и молча ударил его по лицу.

После этого гости студии сцепились в драке, которая длилась больше минуты. Оппонентов долго не могли разнять.

В итоге у Шуфрича все лицо оказалось в крови.

Что интересно, Бутусов после этого продолжил сидеть в студии - Шустер даже не сделал ему замечание.

Нардеп же покинул студию, чтобы привести себя в порядок, а когда вернулся обратно, то подошел к Шустеру, приобнял его и произнес, указывая на Бутусова: "Подойти со спины, ударить и потом царапаться, как девчонка - вот все, на что эти горе-агитаторы способны".

Услышав это, журналист снова бросился к Шуфричу, но другие гости студии не допустили второго побоища.

Если посмотреть на лица Шуфрича и Бутусова после драки, то на них заметны довольно серьезные следы побоев. Учитывая, что на видеозависи четко видно, что журналист напал первым, ударив Шуфрича, и нанес заметные травмы, это тянет на уголовное дело.

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