Во время драки журналиста Юрия Бутусова с народным депутатом из партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Нестором Шуфричем в эфире телешоу "Свобода слова Савика Шустера" бывший президент Украины и председатель "Евросолидарности" Петр Порошенко бил лежачего Шуфрича украдкой ногой.

Соответствующее видео драки выкладывают пользователи соцсетей.

На видео можно заметить, как Порошенко пытается незаметно добить уже лежачего Шуфрича ногой, пока Бутусов расцарапывает ему лицо. Впрочем, действия экс-президента все равно попали в объектив камеры.

Напомним, Бутусов ринулся к парламентарию в тот момент, когда тот говорил, что в Украине живут люди, которые говорят на украинском, венгерском, а также русском языках. На этих словах журналист подбежал к Шуфричу и молча ударил его по лицу.

После этого гости студии сцепились в драке, которая длилась больше минуты. Оппонентов долго не могли разнять.

Позже Шуфрич рассказал "Стране" подробности драки с Бутусовым. "У меня разная в жизни случалась страсть, но так мне лицо ещё никто не расцарапывал", - так Нестор Шуфрич отреагировал на драку с Бутусовым в эфире "Свободы Слова" Савика Шустера.