"У меня разная в жизни случалась страсть, но так мне лицо ещё никто не расцарапывал", - так депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич отреагировал на драку с Юрием Бутусовым в эфире "Свободы Слова" Савика Шустера.

Шуфрич рассказал "Стране" подробности драки, не попавшие в объективы телекамер: "Если ты бьешь - бей". Бутусов сначала ударил мне куда-то в район уха и плеча. Я жалею, что не смог сдержаться и ответил... Я его схватил за шею и зажал под себя, чтоб обездвижить, нас пытались разнять. Я его отпустил и в это время я ему говорю: "Я ж тебя отпустил - отстань". Он схватил меня за шею и хотел бить из-под себя, но получалось плохо. Поэтому в отчаянии он меня зачем-то исцарапал, как меня супруга не царапала. А сверху на мне ещё лежала вся эта банда", - рассказал Шуфрич.

По его мнению, причина такого поведения Бутусова стала реакция на критику Петра Порошенко.

"Я давал чёткие выверенные факты. И Бутусов понимал, что я разрушаю идею великого Петра, которого я множил на ноль".

На вопрос, зачем Шуфрич вернулся в студию после драки, он ответил, что пара царапин на лице не являются поводом покидать передачу.

"Рубашку запачкал, пару царапин на лице, но это же не повод уходить… После эфира нас пригласили выпить за одним столом. Я ответил, что если бы я не был председателем комитета Рады по свободе слова, я бы и после эфира нашёл аргументы, как с ним объясниться. Но так как я глава комитета, а он - журналист, считаю общение с Бутусовым законченным и не вижу возможности находиться с ним в одном помещении", - сказал он.

По словам Шуфрича, он ещё не решил, подавать ли заявление о возбуждении уголовного дела на Бутусова.

"Завтра я оценю всю ситуацию. Сегодня на этот вопрос я ответить не могу", - сказал Нестор Шуфрич.

Ранее "Страна" сообщала о том, как нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко ударил по лицу "слугу народа" Николая Сольского прямо в парламенте.

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