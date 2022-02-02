Прокуратура открыла уголовное производство по факту драки, которая произошла 25 января на заседании земельной комиссии Одесского горсовета, куда нардеп Артем Дмитрук прорывался с боем. Предварительная квалификация дела - "хулиганство".

Об этом сообщает "Думская".

По данным издания, сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении Дмитруку. Данное дело квалифицировано как хулиганство по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса.

Вместе с тем, в полиции Одессы ранее сообщили, что в результате драки пострадали трое охранников. "Думская" пишет еще о семи пострадавших, среди которых 80-летний ученый. По данным издания, у двоих из пострадавших диагностировали переломы челюсти и черепно-мозговые травмы.

Напомним, нардеп от межфракционного объединения Разумкова прорывался на заседание земельной комиссии Одесского горсовета, куда его не хотели пускать. По его мнению, проведение заседания комиссии было незаконным - комиссия нелегитимная и собралась с нарушением закона. Мы показывали видео, как депутат крушил мебель и бегал по столам.

После инцидента Артем Дмитрук заявил, что приостанавливает свою деятельность в межфракционном объединении "Разумная политика" Дмитрия Разумкова.