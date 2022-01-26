Народный депутат Артем Дмитрук приостанавливает свою деятельность в межфракционном объединении (МФО) "Разумная политика" Дмитрия Разумкова.

Такое решение Дмитрук объяснил вчерашним инцидентом в горсовете Одессы, куда он с боем прорывался на заседание земельной комиссии, потому что его не хотели пускать.

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Как человек принципиальный и законопослушный, я ожидаю честного и объективного расследования инцидента. С этой целью я приостанавливаю свою деятельность в межфракционном объединении "Разумная политика". Как депутат Верховной Рады буду и дальше бороться с беспределом в Одессе, применяя все возможности законодательной, правоохранительной и судебной системы. Также хочу извиниться перед случайными людьми, которые могли пострадать и которым доставили неудобства", - написал он.

Также Дмитрук заявил, что не хочет, чтобы ситуацией пользовались оппоненты.

Напомним, "Слуги народа" исключили из фракции нардепа Дмитрука. Это связано с тем, что он в последние месяцы голосовал не с линией партии, а после вошёл в объединение экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Также мы писали, что ранее Дмитрук заявил о моральном разложении партии президента.