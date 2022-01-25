В сети появилось видео того, как нардеп от межфракционного объединения Разумкова Артем Дмитрук прорывается на заседание земельной комиссии Одесского горсовета, куда его не хотели пускать. По его мнению, проведение заседания комиссии было незаконным - комиссия нелегитимная и собралась с нарушением закона.

На опубликованных кадрах видно, как нардеп пробегает по столам, со всех сторон к нему тянутся руки, пытающиеся ухватить его за рубашку и удержать "Держите его", - кричит кто-то за кадром.

После этого Дмитрук смахивает со стола какие-то бумаги и начинает крушить мебель.

По данным издания "Думская", Артем Дмитрук вызвал полицию и подал заявление о нарушении закона со стороны земельной комиссии. Правоохранители приняли его заявление к рассмотрению.

Напомним, в аэропорту Варшавы нардеп от ЕС поставил подножку журналисту за неудобный вопрос для Порошенко.

Ранее "Страна" писала о том, что в ЦИК утвердили смету проведения промежуточных выборов нардепов на 2022 год.

Также мы сообщали, что ГБР спустя 5 месяцев расследования допросило нардепа Трухина по делу о ДТП. Кто был за рулем - не установлено.