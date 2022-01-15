В Центральной избирательной комиссии утвердили смету для проведения промежуточных выборов народных депутатов в 2022 году. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

"Сегодня на заседании Комиссия утвердила: смету для проведения выборов нардепов на 2022 год на сумму 34 млн 681,4 тыс. гривен (с расчетом расходов на финансирование подготовки и проведения промежуточных выборов в трех ОВО)", - говорится в сообщении.

Смета составлена для выборов в Верховную Раду в ОВО 206 в Черниговской области 27 марта - в связи со смертью народного депутата от этого округа Антона Полякова, а также для еще двух "резервных" округов.

Также в ведомстве уточнили, что утвердили смету для функционирования Государственного реестра избирателей в размере 23,9 млн гривен.

Напомним, на Донбассе вновь отложили проведение местных выборов в отдельных территориях, намеченные на 27 марта 2022 года.

Также "Страна" писала, что в политических кругах начались разговоры, что в Офисе президента обсуждают, не переименовать ли правящую партию “Слуга народа”. В самой политсиле официально эту информацию не подтверждают, но не под запись дополняют слухи интересными подробностями, которые говорят о том, что такая идея действительно обсуждается, причем всерьез.