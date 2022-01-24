Нардеп Ефимов потратил на отдых во Франции почти миллион гривен
Депутат Верховной Рады от группы "Довира" Максим Ефимов потратил на отдых во Франции почти миллион гривен (915,4 тыс. гривен).
Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях его имущественного положения.
29 декабря 2021 года нардеп заплатил 127,7 тыс. гривен за услуги ресторана во Франции и 30 декабря - 218,7 тыс. гривен за услуги отеля в той же Франции.
Также 30 декабря депутат заплатил 198 тыс. гривен за услуги авиперелетов.
Позже, 4 января, Максим Ефимов заплатил 371 тыс. гривен за туристические услуги компании в Украине.
Таким образом сумма трат Ефимова на отдых во Франции составила 915,4 тыс. гривен.
Ефимов входит в депутатскую группу "Довира", которая помогает голосами "Слугам народа", когда у тех не хватает своих по принципиальным вопросам.
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Помимо этого, "Страна" сообщала, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Тарасов в течение последних нескольких месяцев получал в подарок от отца крупные суммы денег. В общей сложности народному избраннику подарили 3,4 миллиона гривень.