Депутат Верховной Рады от группы "Довира" Максим Ефимов потратил на отдых во Франции почти миллион гривен (915,4 тыс. гривен).

Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях его имущественного положения.

29 декабря 2021 года нардеп заплатил 127,7 тыс. гривен за услуги ресторана во Франции и 30 декабря - 218,7 тыс. гривен за услуги отеля в той же Франции.

Также 30 декабря депутат заплатил 198 тыс. гривен за услуги авиперелетов.

Позже, 4 января, Максим Ефимов заплатил 371 тыс. гривен за туристические услуги компании в Украине.

Таким образом сумма трат Ефимова на отдых во Франции составила 915,4 тыс. гривен.

Ефимов входит в депутатскую группу "Довира", которая помогает голосами "Слугам народа", когда у тех не хватает своих по принципиальным вопросам.

Ранее мы писали, что экс-главнокомандующий ВСУ, первый заместитель секретаря СНБО Руслан Хомчак получил в подарок от сестры 118 тыс. долларов (3,2 млн. грн.).

Помимо этого, "Страна" сообщала, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Тарасов в течение последних нескольких месяцев получал в подарок от отца крупные суммы денег. В общей сложности народному избраннику подарили 3,4 миллиона гривень.