Экс-главнокомандующий ВСУ, первый заместитель секретаря СНБО Руслан Хомчак получил в подарок от сестры 118 тыс. долларов (3,2 млн. грн. - Ред.). Об этом говорится в его электронной декларации.

8 ноября 2021 года сестра подарила Хомчаку 118 тыс. долларов или свыше 3 млн грн. Свой доход Хомчак задекларировал в графе "Подарки" как дарение средств от сестры Зоряны Онищук, которая получила их как наследство.

Данные в декларацию Хомчак внес 12 ноября.

Уже 21 декабря Хомчак обновил данные декларации, указав, что перевел 163 012 гривень своему родственнику - Максиму Онищуку.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский назначил главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерия Залужного вместо Руслана Хомчака.

А Хомчак перешел на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны вместо Михаила Коваля.

Заметим, что Хомчак не первый, кто проводит такие манипуляции с доходами. Так, депутат сельсовета Киевской области скрыл 41 квартиру и объяснил это неумением заполнять декларации.

Также НАПК проверила декларации президента Зеленского и главы СБУ Баканова после скандала с офшорами, однако признаков незаконного обогащения эксперты не увидели.