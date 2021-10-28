В октябре Порошенко отдохнул в Австрии на три четверти миллиона и потратил на транспорт 400 тысяч гривен
Экс-президент и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко 6 октября сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии. Согласно внесенным им данным в Единый государственный реестр деклараций, он потратил сотни тысяч гривен на туризм и образование.
Документ опубликован на сайте госреестра.
В разделе "Доходы, включая подарки", Порошенко указал, что 4 октября получил два транша от Министерства финансов в качестве процентов на общую сумму 2,9 миллиона гривен.
В разделе же "Расходы" указаны три существенные траты:
- 1 октября политик оплатил туристические услуги в Австрии на сумму 733 436 гривен;
- 4 октября потратил 443 007 гривен на некие транспортные услуги;
- 5 октября раскошелился на получение образования на 790 603 гривни.
В 2018 году "Страна" рассказывала о скандальном отдыхе Порошенко на Мальдивах, куда он летал под чужой фамилией. На курорт он тогда потратил полмиллиона долларов.
А в январе 2021 года бывший президент побывал на Галапагосских островах.
Мы публиковали большой материал о том, где предпочитает проводить отпуск Порошенко. География его путешествий довольно впечатляющая.