Экс-президент Петр Порошенко в апелляционном суде продолжает откровенно глумиться над прокурорами. В частности, он заявил, что будет инициировать психологическую экспертизу тех, кто составлял ему подозрение в госизмене.

Также обвиняет прокуроров в сепаратизме, поскольку те использовали названия "ДНР" и "ЛНР" в документах следствия.

Кроме того, у него в суде по "угольному делу" наметилась еще одна линия защиты. Он ведет к тому, что договариваться с "агрессором" можно для блага Украины.

Выступая в апелляционном суде, Порошенко рассказал, что в 2014 году давал СБУ и другим службам указания перевозить деньги из крымских хранилищ НБУ на подконтрольную территорию

"Сумма - 4 миллиарда гривен плюс золото", - заявил он и уточнил, что звонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы Украине эти активы отдали.

"Судя по всему, президент "страны-агрессора" вернул по просьбе Киева деньги Нацбанка. В общем, действительно гибридная агрессия. И остается только догадываться, какие еще денежные вопросы решал Порошенко с Кремлем", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Ещё Порошенко пожаловался, что следователи его не пустили на Мюнхенскую конференцию по безопасности - не дали разрешения на выезд.

Напомним, что сегодня Порошенко обжалует меру пресечения, которую суд ему назначил по "угольному делу" - личное обязательство.

Прокуратура тоже обжалует решение первой инстанции и пытается взять экс-президента под арест с правом выйти под залог.

Ранее "Страна" писала о том, что адвокаты Порошенко на апелляции по мере пресечения попросили приобщить к делу интервью Чауса нардепу Арьеву.

Также мы разбирались, почему бывший судья Чаус вышел на свободу и даст ли он показания на Зеленского.