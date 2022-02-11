На суде, где экс-президент Петр Порошенко обжалует меру пресечения по "угольному" делу, адвокат попросил приобщить к слушаниям интервью бывшего судьи Николая Чауса нардепу Владимиру Арьеву.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

По данным защиты, история с Чаусом говорит о том, что власть президента Владимира Зеленского осуществляет политические репрессии против Петра Порошенко.

Напомним, Чаус в том интервью рассказывал, как его похищали украинские спецслужбы и требовали дать показания на бывшего гаранта.

"То есть, как и предсказывала "Страна", история с Чаусом - это грандиозный провал Зеленского. Похищенный украинской разведкой судья должен был дать показания на Порошенко - а теперь он вернулся в обойму экс-президента и активно топит Банковую", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему бывший судья Чаус вышел на свободу и даст ли он показания на Зеленского.

Также мы публиковали откровения Чауса, которые были вырезаны из интервью Арьеву.

Как сообщалось, сегодня коллегия судей будет рассматривать две апелляции на избранную меру пресечения Порошенко. Одну подала защита экс-президента, а вторую - сторона обвинения.