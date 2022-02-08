Очень интересно поворачивается история с бывшим судьей Днепровского суда Киева - Николаем Чаусом.

Его, еще весной похищенного из Молдовы и перевезенного в Украину, на днях освободили из-под ареста. А сегодня стало известно, что он дал интервью депутату от партии Порошенко. Где обвинил украинские спецслужбы не только в киднеппинге, но и в пытках.

Учитывая, что в похищении Чауса была явно заинтересована Банковая, все это выглядит эпическим провалом Офиса президента. Ведь предполагалось, что судья даст показания на Порошенко - а теперь он активно топит Зеленского.

Разобрались в этой истории.

Явление Чауса у Арьева

Нардеп от партии Петра Порошенко "Евросолидарность" Владимир Арьев взял интервью у судьи Николая Чауса. Отрывок этого видео он выложил в Сеть.

В ходе беседы Чаус рассказал, как его вывозили в прошлом году из Молдовы с мешком на голове и делали ему уколы.

"Они положили меня на пол у пассажирского сидения, и второй человек сел мне на голову и держал. Когда я пытался вылезти, он меня бил кулаками по спине, по почкам. Это продолжалось минут 20-30. Потом они меня пересадили в "пирожок" синего или зеленого цвета... Они дали мне укол, еще раз связали руки и ноги, и мы поехали", - рассказал он.

По прибытию в место, где его держали, по словам Чауса, перед ним положили бумагу с показаниями, в которых он должен был признаться: что его вывозили в 2016 году в Молдову по приказу Порошенко и что он был у него в кабинете.

То есть, бывший судья по сути заявил, что виновата в его похищении нынешняя украинская власть.

Кроме того, Арьев от себя добавил, что похищали Чауса из Молдовы сотрудники украинской разведки, что депутат сравнил с "методами сталинских времен". Также Арьев анонсирует новую партию откровений Чауса, которые он опубликует позже.

Как Чаус оказался на свободе?

Бывший судья вышел из-под домашнего ареста еще 1 февраля - по нашим данным, за него внесли залог в 719 тысяч гривен люди Петра Порошенко.

Уже 6 февраля бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Чаус дал интервью, и скоро оно увидит свет. Что, собственно, и произошло.

Но возник вопрос - почему СБУ, которая охраняла арестованного, допустила, чтобы его интервьюировали люди Порошенко? Ведь именно против экс-президента Чаус, по идее, и должен был давать показания.

Как сообщил "Стране" адвокат Чауса Ростислав Кравец, с него недавно как раз сняли охрану.

"Когда Николая Чауса нашли, ему предоставили охрану СБУ согласно закона о защите свидетелей и потерпевших. Этот закон применяют нечасто, в моей практике впервые была предоставлена такая защита. По всей видимости, сейчас риски, из-за которых была предоставлена защита, по информации СБУ, отпали", - рассказал Кравец.

То есть примерно понятно, что Чаус получил свободу передвижения и начал плотно общаться с представителями Порошенко.

И, судя по его откровениям в интервью Арьеву - экс-судья вернулся в обойму Порошенко, где он и был все последние годы (под кураторством Александра Грановского). Самое поразительное, что это произошло в тот момент, когда Чаус находится в Украине как бы под контролем спецслужб.

Это многое говорит о том, какой бардак царит у Зеленского даже в таком важном для себя вопросе.

Ведь теперь откровения Чауса о том, как его похищали из Молдовы в интересах Зеленского будет еще одним информационно-политическим ударом по президенту.

Как похищали Чауса

История судьи Днепровского суда Киева тянется с 2016 года. НАБУ поймало его на взятке, но это был не простой улов: Чаус, по некоторым данным, был "карманным" судьей Банковой и входил в орбиту нардепа от БПП Александра Грановского ("смотрящего" за судами у Порошенко).

Поэтому на Банковой до ареста и показаний доводить дело не стали. А силами спецслужб (как считается, по приказу Порошенко) незаконно вывезли Чауса по поддельным документам в Молдову, где он и жил до весны 2021 года.

После смены власти в Украине Киев начал добиваться выдачи Чауса - как ценного свидетеля против Порошенко. Но этот процесс шел ни шатко, ни валко. А 3 апреля стало известно, что бывшего судью выкрали на улице в Кишиневе.

Власти Молдовы обвинили в похищении сотрудников украинской военной разведки. Позже информацию о похитителях опубликовали СМИ. Ими действительно оказались сотрудники ГУР Украины. То есть стало понятно, что это было сделано по заказу Банковой, которая контролирует разведку.

А выкрали Чауса с целью получить показания на Порошенко и либо просто дискредитировать его, либо реально открыть уголовное дело.

Позже эти подозрения начали подтверждаться. От имени Чауса был открыт телеграм-канал, в котором судья начал говорить, что даст показания на Порошенко и Грановского. Но родственники бывшего судьи предположили, что его к этому принудили.

Поток "разоблачений" прекратился в конце июня - создавалось впечатление, что авторы этой операции не знают, что дальше делать с бывшим судьей. И в конце июля Чаус внезапно "нашелся" - полуголый и в шлепанцах.

Дальше его начали судить по делу о взятке. Но было очевидно, что никаких показаний на Порошенко и Ко бывший судья не дает.

А теперь, не исключено, что он наоборот даст показания против действующей власти.

И это, конечно, совершенно поразительный провал Зеленского и его спецслужб - явно претендующий на премию Дарвина. Алгоритм действий власти по Чаусу выглядит следующим образом:

1. Приказать похитить силами украинской разведки Чауса из Молдовы (то есть совершить уголовное преступление).

2. Принуждать его дать показания против Порошенко (ещё одно уголовное преступление).

3. Затем выпустить его в Украине в одних трусах.

4. Взять под охрану СБУ.

5. Снять охрану СБУ.

6. Наблюдать, как Чаус вышел из под домашнего ареста, а теперь делает заявление на уголовное дело против Зеленского и похитителей (видимо, получив некие бонусы от Порошенко).

Операция называется "доставить судью Чауса из Молдовы в руки Порошенко за госсчет".