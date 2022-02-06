"Морили голодом, спал с мешком на голове". Луценко пообещал, что Чаус расскажет о похищении разведкой Украины
Бывший генеральный прокурор Украины и соратник Петра Порошенко Юрий Луценко анонсировал интервью с Николаем Чаусом, в котором будет рассказано о пытках и издевательствах украинской разведки над бывшим судьей.
Об этом Луценко заявил в эфире программы "Хард с Влащенко".
Экс-генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что на этой неделе Чаус даст интервью, в котором расскажет о своем похищении.
"Чаус расскажет, как его украинская разведка похищала, колола специальными препаратами и морила голодом. Как он спал несколько дней с мешком на голове. И все для того, чтобы он дал показания на Порошенко", - заявил Юрий Луценко.
Напомним, что СБУ за полгода так и не нашла, кто же похитил из Молдовы судью Чауса. Основной версией в СМИ считается похищения Чауса из Молдовы сотрудниками Главного управление внешней разведки Минобороны Украины. Об этом же официально заявлял и генпрокурор Молдовы Александр Стояногло. По его словам, следствие идентифицировало похитителей, которыми оказались сотрудники спецслужб Украины.
По распространенной версии, в 2016 году Чауса незаконно вывезли в Молдову по приказу Порошенко и его соратника Александра Грановского. Поэтому считается, что Чаус может дать показания против Порошенко.
Но, не исключено, что теперь он даст показания и против своих похитителей из украинской разведки.
Ранее мы писали, что Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу - он должен был находиться под домашним арестом до 3 февраля 2022 года.
Однако после этого 1 февраля ВАКС изменил меру пресечения бывшему судье Чаусу, назначив залог вместо домашнего ареста.