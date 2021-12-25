Президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна не получила никаких объяснений по поводу похищения экс-судьи Чауса.

Об этом президент Молдовы сообщила в эфире канала RTR Moldova.

По ее словам, Кишинев не получил официальных объяснений от Украины о том, как бывший судья Николай Чаус попал из Молдовы в Украину.

"Нет, мне не дали никаких объяснений. Я знаю, что наша прокуратура начала расследование, мы не видели до конца ничего. Мы не получили ни от нашей, ни от украинской власти серьезных объяснений, что там было. К сожалению", – Майя Санду.

Президент Молдовы сообщила об отсутствии объяснений в связи с исчезновением Чауса. Источник: YouTube

Напомним, что Николая Чауса подозревают в получении взятки за вынесение судебного решения в 2016 году. Несколько лет бывший судья скрывался в Молдове, пока весной его не похитили в Кишиневе. А 30 июля 2021 года Чауса обнаружили в Винницкой области. Сейчас Чаус находится в Украине под домашним арестом.

По распространенной версии, Чауса выкрали в Кишеневе представители украинских спецслужб и нелегально доставили в Украину.

В частности об этом официально заявил генпрокурор Молдовы.

Также мы писали, что суд по делу Чауса перенесли из-за проблем со слухом у бывшего судьи. 14 декабря Николай Чаус был госпитализирован по причине того, что его слух ухудшился.