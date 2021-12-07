Суд по делу Чауса перенесли из-за проблем со слухом у бывшего судьи
Высший антикорпупционный суд (ВАКС) перенес суд по делу Николая Чауса, которому продлили домашний арест до середины декабря, по причине того, что бывший судья плохо слышит.
Наличие проблем со слухом у Чауса в комментарии "Стране" подтвердил источник в его близком окружении.
"На одно ухо Чаус действительно практически не слышит. Из-за этого заседание перенесли. Он ещё на прошлом заседании говорил, что ничего не слышит, но председательствующий это проигнорировал", - сообщил источник "Страны".
По нашей информации, Чауса обязали предоставить суду справку, подтверждающую проблемы со слухом. До ее официального получения заседание перенесли.
Напомним, что Николая Чауса подозревают в получении взятки за вынесение судебного решения в 2016 году. Несколько лет экс-судья скрывался в Молдове, пока его не похитили. 30 июля 2021 года Чауса обнаружили в Винницкой области. Сейчас Чаус находится в Украине под домашним арестом.
Ранее "Страна" сообщала, что адвокат Чауса прокомментировал передачу дела в суд и заявил, что у судей ВАКС предвзятое отношение.
Также мы писали, что ГБР допрашивает сотрудников СБУ и НАБУ по делу Чауса.