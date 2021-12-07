Высший антикорпупционный суд (ВАКС) перенес суд по делу Николая Чауса, которому продлили домашний арест до середины декабря, по причине того, что бывший судья плохо слышит.

Наличие проблем со слухом у Чауса в комментарии "Стране" подтвердил источник в его близком окружении.

"На одно ухо Чаус действительно практически не слышит. Из-за этого заседание перенесли. Он ещё на прошлом заседании говорил, что ничего не слышит, но председательствующий это проигнорировал", - сообщил источник "Страны".

По нашей информации, Чауса обязали предоставить суду справку, подтверждающую проблемы со слухом. До ее официального получения заседание перенесли.

Напомним, что Николая Чауса подозревают в получении взятки за вынесение судебного решения в 2016 году. Несколько лет экс-судья скрывался в Молдове, пока его не похитили. 30 июля 2021 года Чауса обнаружили в Винницкой области. Сейчас Чаус находится в Украине под домашним арестом.

Ранее "Страна" сообщала, что адвокат Чауса прокомментировал передачу дела в суд и заявил, что у судей ВАКС предвзятое отношение.

Также мы писали, что ГБР допрашивает сотрудников СБУ и НАБУ по делу Чауса.