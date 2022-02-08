Народный депутат от партии Петра Порошенко "Евросолидарность" Владимир Арьев взял интервью у судьи Николая Чауса, которое ранее анонсировал бывший генеральный прокурор Украины и соратник Порошенко Юрий Луценко.

Видео интервью с Чаусом нардеп выложил в сеть.

В ходе беседы Николай Чаус рассказал, как его вывозили в прошлом году из Молдовы с мешком на голове и делали ему уколы.

"Они положили меня на пол у пассажирского сидения, и второй человек сел мне на голову и держал. Когда я пытался вылезти, он меня бил кулаками по спине, по почкам. Это продолжалось минут 20-30. Потом они меня пересадили в "пирожок" синего или зеленого цвета... Они дали мне укол, еще раз связали руки и ноги, и мы поехали", - рассказал он.

По прибытию в место, где его держали, по словам Чауса, перед ним положили бумагу с показаниями, в которых он должен был признаться: что его вывозили в 2016 году в Молдову по приказу Порошенко и что он был у него в кабинете.

Кроме того, Арьев от себя добавил, что похищали Чауса из Молдовы сотрудники украинской разведки, что депутат сравнил с "методами сталинских времён". Также Арьев анонсирует новую партию откровений Чауса, которые он опубликует позже.

Интервью прокомментировал Тelegram-канал "Политика Страны":

"Главный вывод из видео Арьева с Чаусом - экс-судья вернулся в обойму Порошенко, где он и был все последние годы (под кураторством Александра Грановского). Самое поразительное, что это произошло в тот момент, когда Чаус находится в Украине как бы под контролем спецслужб. У Зеленского бардак даже в таком важном для себя вопросе.

В целом, откровения Чауса о том, как его похищали из Молдовы в интересах Зеленского украинские спецслужбы (что,судя по всему, является правдой) будет ещё одним очень сильным информационно-политическим ударом по президенту."

Напомним, еще в августе прошлого года Николай Чаус, во время заседания по избранию ему меры пресечения рассказал, что его похитили и хотели убить, а выжил он благодаря тому, что ему удалось сбежать и добровольно явиться в СБУ.

С тех пор СБУ так и не выяснила, кто похитил экс-судью из Молдовы.