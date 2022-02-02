Во вторник, 1 февраля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу.

Все это время, с лета прошлого года, Чаус находился под круглосуточным домашним арестом и под охраной СБУ.

На очередном заседании прокурор ходатайствовала о содержании Чауса под стражей, однако суд применил меру пресечения в виде залога.

Сумма залога публично не сообщалась. Однако по информации источников "Страны", суд определил Чаусу залог в 700 тысяч гривен. При этом ему оставили охрану.

То есть, если Чаус внесет залог, СБУ продолжит его охранять, просто он уже не обязательно будет находиться дома.

Как сообщала "Страна", 12 января Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения Чаусу, постановив, что тот продолжит находиться под домашним арестом до 3 февраля.

Также мы писали, что СБУ за полгода так и не нашла, кто же похитил экс-судью из Молдовы.