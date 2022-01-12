Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу - он продолжит находиться под домашним арестом до 3 февраля 2022 года.

Об этом сообщает Укринформ.

"Суд продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 3 февраля текущего года", - сказала пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

Также на экс-судью возлагаются другие процессуальные обязанности, в том числе:

прибывать по требованию к детективу, прокурору, в суд;

не покидать место жительства без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места жительства и работы;

сдать на хранение в соответствующие органы власти паспорт гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

воздерживаться от общения с указанными в определении лицами.

Определение может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционнного суда в течение 5 дней с момента провозглашения.

Как сообщала "Страна", Николая Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов за вынесение судебного решения в 2016 году. Несколько лет бывший судья скрывался в Молдове, пока весной его не похитили в Кишиневе, однако СБУ так и не нашла его похитителей.

В СМИ основной версий считается похищение Чауса из Молдовы сотрудниками Главного управление внешней разведки Минобороны Украины. Об этом же официально заявлял и генпрокурор Молдовы Александр Стояногло. По его словам, следствие идентифицировало похитителей, которыми оказались сотрудники спецслужб Украины.

30 июля 2021 года Чауса обнаружили в Винницкой области. Правоохранители провели в отношении него следственные действия.

4 августа ВАКС избрал Чаусу меру в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Однако адвокат Чауса Ростислав Кравец сомневается по поводу объективности суда в рассмотрении дела своего подзащитного.

Президент Молдовы Майя Санду также заявила, что страна не получила никаких объяснений по поводу похищения экс-судьи Чауса.