Адвокат Николая Чауса Ростислав Кравец прокомментировал "Стране" передачу обвинительного акта по делу экс-судьи в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Чауса обвиняют в получении взятки.

"Наконец-то дело Чауса будет рассматриваться уже в суде. Единственное, что меня смущает - объективность этого рассмотрения. Очень часто я сталкиваюсь с некоторыми судьями ВАКС, которые изначально рассматривают дела с обвинительным уклоном. Недавно была ситуация в апелляционной палате ВАКС, где один из судей на заседании заявил, мол, задача адвоката не оправдать своего клиента, а сделать так, чтобы ему не дали больше, чем ему положено. Причем этот судья - бывший адвокат. В такой ситуации говорить об объективности суда крайне тяжело. Считаю, что к Чаусу может быть предвзятое отношение судей ВАКС, но все будет зависеть от конкретной коллегии судей", - сказал Кравец.

Он уточнил, что защита Чауса считает обвинения в адрес экс-судьи необоснованными и полагает, что имела место провокация взятки.

"Теперь будем ждать назначения подготовительного судебного заседания, на котором укажем на все эти недостатки. Пока даты заседания нет, но как показывает практика, его назначат уже примерно через неделю", - добавил Ростислав Кравец.

При этом адвокат еще не знает, будет ли представлять интересы Николая Чауса в суде.

"Чаус с нами договор не расторг, но над делом Чауса еще работают и другие адвокаты. Мне пока тяжело сказать, какая будет тактика в этом деле, и буду ли я представлять Чауса в этом деле", - уточнил Кравец.

Напомним, Чауса подозревают в получении 150 тысяч долларов взятки в 2016 году. На протяжении нескольких лет он скрывался в Молдове, где его похитили в апреле 2021 года. Летом он неожиданно нашелся в Винницкой области.

Также сообщалось, что 4 августа ВАКС определили для Чауса меру пресечения в виде домашнего ареста. Которую потом дважды продлевали, в последний раз домашний арест для Чауса продлили до 14 декабря.