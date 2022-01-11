Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) не разглашала о том, что обвиняемого во взяточничестве экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса похитили и переправили через государственную границу Украины.

После того, как стала известна данная информация, Шевченковский суд столицы продлил срок досудебного расследования по Чаусу на 1 год. Кроме того, СБУ за полгода после 30 июля 2021 года, когда Чауса обнаружили в Винницкой области, не сообщила никому о подозрении в его похищении.

Об этом сообщает издание "Украинские Новости" со ссылкой на материалы суда.

Согласно материалам суда, СБУ провела ряд следственных действий по делу, которое расследуется по ч. 1, 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека - Ред.), ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу - Ред.) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением - Ред.) Уголовного кодекса Украины.

"Подробно был допрошен Чаус как потерпевший, с его участием был проведен следственный эксперимент для установления места его освобождения 30 июля 2021; с участием Чауса проведено 4 опознания лиц (по фотоснимкам), которые причастны к совершению уголовных правонарушений; проведено 2 осмотра местности на территории места обнаружения Чауса 30 июля 2021; проведен обзор видеозаписей с камер видеонаблюдения на АЗС неподалеку от места обнаружения Чауса в июле прошлого года", - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что СБУ планирует провести еще один комплекс следственных действий и по результатам их проведения решить вопрос о сообщении подозрений фигурантам.

В связи с этим 5 января Шевченковский суд Киева продлил срок досудебного расследования по данному делу на 1 год (до 10 января 2023 года).

Отметим, что в СМИ основной версий считается похищения Чауса из Молдовы сотрудникамиГлавного управление внешней разведки Минобороны Украины. Об этом же официально заявлял и генпрокурор Молдовы Александр Стояногло. По его словам, следствие идентифицировало похитителей, которыми оказались сотрудники спецслужб Украины.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что адвокат Николая Чауса Ростислав Кравец прокомментировал "Стране" передачу обвинительного акта по делу экс-судьи в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Чауса обвиняют в получении взятки, а его защита считает, что "у судей ВАКС предвзятое отношение".

Кроме того, мы писали о том, что Высший антикоррупционный суд на заседании в пятницу, 26 ноября, продлил домашний арест Чаусу, которого обвиняют в получении неправомерной выгоды, а также ВАКС назначил на 30 ноября рассмотрение дела Чауса по существу.