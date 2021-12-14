Николай Чаус, суд по делу которого неделю назад переносили из-за того, что бывший судья плохо слышит, госпитализирован. Это связано с теми же проблемами со слухом.

Об этом сообщают "Украинские новости".

По данным издания, обвиняемый в коррупции Чаус не пришел 14 декабря на заседание Высшего антикоррупционного суда. А суду предоставили справку о том, что Николай Чаус госпитализирован из-за проблем со слухом.

В связи с этим Высший антикоррупционный суд планирует направить запрос в медицинское учреждение, чтобы уточнить, действительно ли Чаус не может на некоторое время покинуть больницу для участия в судебном заседании.

Следующее заседание суд назначил на 21 декабря.

Напомним, Николая Чауса подозревают в получении взятки за вынесение судебного решения в 2016 году. Несколько лет бывший судья скрывался в Молдове, пока весной его не похитили в Кишиневе. А 30 июля 2021 года Чауса обнаружили в Винницкой области. Сейчас Чаус находится в Украине под домашним арестом.

Ранее "Страна" приводила сомнения адвоката Чауса Ростислава Кравца по поводу объективности суда в рассмотрении дела его подзащитного.