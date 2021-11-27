Высший антикоррупционный суд на заседании в пятницу, 26 ноября, продлил домашний арест бывшему судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу, которого обвиняют в получении неправомерной выгоды. Также ВАКС назначил на 30 ноября рассмотрение дела Чауса по существу.

Об этом пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила в Telegram-канале.

Сообщается, что коллегия судей ВАКС отказала стороне защиты в изменении меры пресечения, которая была избрана обвиняемому, и продлила меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 24 января 2022 года.

Рассмотрение дела по существу назначили на 09:00 вторника, 30 ноября.

Напомним, Николая Чауса подозревают в получении взятки за вынесение судебного решения в 2016 году. Несколько лет экс-судья скрывался в Молдове, пока его не похитили. 30 июля 2021 года Чауса обнаружили в Винницкой области. Сейчас Чаус находится в Украине под домашним арестом.

Кроме того, мы сообщали о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса 15 ноября.

Также мы писали, что адвокат Чауса прокомментировал передачу дела в суд и заявил, что у судей ВАКС предвзятое отношение.