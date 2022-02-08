С бывшего судьи Николая Чауса, который дал интервью соратнику Порошенко, сняли охрану Службы безопасности Украины, которую к нему приставили после легализации его появления в стране.

Об этом сообщил "Стране" адвокат экс-судьи Ростислав Кравец.

"Когда Николая Чауса нашли, ему предоставили охрану СБУ согласно закона о защите свидетелей и потерпевших. Этот закон применяют нечасто, в моей практике впервые была предоставлена такая защита. По всей видимости, сейчас риски, из-за которых была предоставлена защита, по информации СБУ, отпали", - рассказал Кравец.

А по информации агенства "Украинские новости" Николай Чаус, выполняя решение ВАКС от 1 февраля, вчера внес залог в размере 718 тысяч гривен, чтобы выйти из-под домашнего ареста.

То есть теперь Чаус и ни под домашним арестом, и ни под охраной.

События вокруг Чауса комментирует Тelegram-канал "Политика Страны":

"Конечно, совершенно поразительный залёт Зеленского и его спецслужб. Прямо на премию Дарвина претендует. Это ж надо было:

1. Приказать похитить силами украинской разведки Чауса из Молдовы (то есть совершить уголовное преступление).

2. Принуждать его дать показания против Порошенко (ещё одно уголовное преступление).

3. Затем выпустить его в Украине в одних трусах.

4. Взять под охрану СБУ.

5. Снять охрану СБУ.

6. Наблюдать, как Чаус получил деньги от Порошенко и вышел из домашнего ареста, а теперь делает заявление на уголовное дело против Зеленского и похитителей.

Операция называется "доставить судью Чауса из Молдовы в руки Порошенко за госсчет".

Напомним, в интервью для нардепа "Евросолидарности" Арьева Николай Чаус рассказал, как его похищали из Молдовы.

Также сообщалось, что СБУ за полгода так и не нашла, кто же похитил из Молдовы судью Чауса.