Подозреваемый в государственной измене экс-президент Петр Порошенко 11 февраля приехал в Киевский апелляционный суд. Заседание по обжалованию избранной ему меры пресечения в виде личного обязательства началось.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Сегодня коллегия судей будет рассматривать две апелляции, стороны защиты Порошенко и стороны обвинения.

Отметим, что перед заседанием сторонники Порошенко пришли к зданию Киевского апелляционного суда и смонтировали там сцену с большим экраном. На нем должна вестись трансляция заседания.

Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину и в тот же день состоялось заседание суда по избранию для него меры пресечения. Экс-президенту еще в декабре объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму и он стал четвертым подозреваемым по так называемому "угольному делу". Производство касается госизмены (статья 111), финансирования терроризма (258-5) и создания террористической организации (258-3).

Меру пресечения для экс-президента должны были обжаловать 28 января, но в итоге суд перенесли на 11:00 11 февраля из-за того, что из Печерского суда не передали материалы дела.

Также мы писали, апелляцию Порошенко на решение об аресте имущества перенесли на март.

Отметим, Печерский райсуд Киева в январе со второй попытки избрал для Петра Порошенко меру пресечения. Следствие просило арест с залогом в миллиард, но суд выбрал самую легкую меру - личное обязательство. О том, как проходило заседание суда по делу Порошенко, когда ему избирали меру пресечения, рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.