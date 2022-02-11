В Киевском апелляционном суде началось заседание по мере пресечения Порошенко. Видео
Подозреваемый в государственной измене экс-президент Петр Порошенко 11 февраля приехал в Киевский апелляционный суд. Заседание по обжалованию избранной ему меры пресечения в виде личного обязательства началось.
Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.
Сегодня коллегия судей будет рассматривать две апелляции, стороны защиты Порошенко и стороны обвинения.
Отметим, что перед заседанием сторонники Порошенко пришли к зданию Киевского апелляционного суда и смонтировали там сцену с большим экраном. На нем должна вестись трансляция заседания.
Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину и в тот же день состоялось заседание суда по избранию для него меры пресечения. Экс-президенту еще в декабре объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму и он стал четвертым подозреваемым по так называемому "угольному делу". Производство касается госизмены (статья 111), финансирования терроризма (258-5) и создания террористической организации (258-3).
Меру пресечения для экс-президента должны были обжаловать 28 января, но в итоге суд перенесли на 11:00 11 февраля из-за того, что из Печерского суда не передали материалы дела.
Также мы писали, апелляцию Порошенко на решение об аресте имущества перенесли на март.
Отметим, Печерский райсуд Киева в январе со второй попытки избрал для Петра Порошенко меру пресечения. Следствие просило арест с залогом в миллиард, но суд выбрал самую легкую меру - личное обязательство. О том, как проходило заседание суда по делу Порошенко, когда ему избирали меру пресечения, рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.