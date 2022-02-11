Сторонники экс-президента уже собираются под судом. Фото: "Страна"

Утром в пятницу, 11 февраля, возле Киевского апелляционного суда, где в 11:00 должны начать рассматривать жалобу защиты экс-президента Петра Порошенко на решение суда об избрании ему меры  пресечения в "угольном деле" в виде личного обязательства, уже начали собираться его сторонники.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

У входа в суд практически закончили монтаж сцены с звуковым оборудованием и большим экраном для трансляции судебного процесса. На территорию суда сторонники Порошенко не заходят, они собираюсь на площади перед судом.

Правоохранители в свою очередь значительно усилили меры безопасности. Проверяют личные вещи всех, кто заходит на территорию суда, а тех кто идёт на заседание по Порошенко дополнительно проверяют ещё у входа в зал суда.

У входа в зал суда выстроилась очередь журналистов.

Сторонники Порошенко собираются под судом 11 февраля

Сторонники Порошенко собираются под судом 11 февраля

Сторонники Порошенко собираются под судом 11 февраля

Сторонники Порошенко собираются под судом 11 февраля

Сторонники Порошенко собираются под судом 11 февраля

Сторонники Порошенко собираются под судом 11 февраля

Сторонники Порошенко собираются под судом 11 февраля

Сторонники Порошенко собираются под судом 11 февраля

Напомним, меру пресечения для экс-президента должны были обжаловать 28 января, но в итоге суд перенесли на 11:00 11 февраля из-за того, что из Печерского суда не передали материалы дела.

Также мы писали, апелляцию Порошенко на решение об аресте имущества перенесли на март.

Отметим, Печерский райсуд Киева в январе со второй попытки избрал для Петра Порошенко меру пресечения. Следствие просило арест с залогом в миллиард, но суд выбрал самую легкую меру - личное обязательство. О том, как проходило заседание суда по делу Порошенко, когда ему избирали меру пресечения, рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.

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