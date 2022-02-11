Утром в пятницу, 11 февраля, возле Киевского апелляционного суда, где в 11:00 должны начать рассматривать жалобу защиты экс-президента Петра Порошенко на решение суда об избрании ему меры пресечения в "угольном деле" в виде личного обязательства, уже начали собираться его сторонники.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

У входа в суд практически закончили монтаж сцены с звуковым оборудованием и большим экраном для трансляции судебного процесса. На территорию суда сторонники Порошенко не заходят, они собираюсь на площади перед судом.

Правоохранители в свою очередь значительно усилили меры безопасности. Проверяют личные вещи всех, кто заходит на территорию суда, а тех кто идёт на заседание по Порошенко дополнительно проверяют ещё у входа в зал суда.

У входа в зал суда выстроилась очередь журналистов.

Напомним, меру пресечения для экс-президента должны были обжаловать 28 января, но в итоге суд перенесли на 11:00 11 февраля из-за того, что из Печерского суда не передали материалы дела.

Также мы писали, апелляцию Порошенко на решение об аресте имущества перенесли на март.

Отметим, Печерский райсуд Киева в январе со второй попытки избрал для Петра Порошенко меру пресечения. Следствие просило арест с залогом в миллиард, но суд выбрал самую легкую меру - личное обязательство. О том, как проходило заседание суда по делу Порошенко, когда ему избирали меру пресечения, рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.